Marco Liorni condurrà L’Eredità, è ufficiale: la nuova stagione al via il 2 gennaio

Adesso è ufficiale. Il prossimo conduttore dell’Eredità sarà Marco Liorni. La nuova edizione inizierà martedì 2 gennaio 2024 e andrà in onda tutti i giorni alle 18.45 su Rai 1. Il game show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, torna per la ventiduesima edizione, che si preannuncia con molte novità, tra cui l’introduzione di nuovi giochi come Tris e 100 secondi, e l’arrivo di due nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Nei mesi scorsi si era parlato di un arrivo nello storico game show di Pino Insegno, che nel frattempo ha collezionato il flop de Il mercante in fiera su Rai 2. La decisione venne prese dalla società che produce il programma, Banijay Italia, durante un confronto con la Rai. Sarebbe stata proprio la casa di produzione a fare pressione perché Insegno non conducesse L’Eredità, per evitare un calo di ascolti del quiz di successo, che avrebbe anche compromesso la leadership del Tg1 delle 20.

Il format del gioco non subisce grandi scossoni. Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa. L’eredità, in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e continua a fidelizzare un pubblico trasversale. Prima di Marco Liorni, il game show ha visto vari conduttori nel corso degli anni, tra cui Amadeus, Carlo Conti, il compianto Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna.