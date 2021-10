Marcello Mastroianni – L’italiano ideale: il documentario in onda su Rai 2

Stasera, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Marcello Mastroianni L’italiano ideale, un documentario di Arte France che ne ripercorre la vita e la carriera in una sorta di “autobiografia immaginaria” raccontata dallo stesso Mastroianni attraverso le numerose interviste rilasciate nel corso del tempo. Il documentario ci racconta il grande attore attraverso le testimonianze della figlia Barbara e di colleghi tra i quali Marina Vlady, Jean Sorel, Sandrine Bonnaire e Alessandro Gassmann, il documentario delinea il ritratto del più famoso attore italiano di sempre, cercando di risolvere il mistero dell’indefinibile e incantevole “stile all’italiana” che ha fatto di Marcello Mastroianni il “Cinema” per antonomasia. A seguire verrà mandato in onda un altro documentario dal titolo “Cinecittà. La fabbrica dei sogni”, una produzione Palomar con Rai Documentari e Luce Cinecittà, che, attraverso preziose testimonianze d’archivio e di personaggi che ne hanno costruito la leggenda, porta sullo schermo tutte le contraddizioni storiche del nostro Paese passando attraverso le luci degli studi televisivi più iconici di sempre.

Streaming e tv

Dove vedere Marcello Mastroianni – L’italiano ideale in diretta tv e live streaming? Il documentario va in onda stasera – 28 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.