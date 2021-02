Mamma ho preso il morbillo: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Mamma ho preso il morbillo è il film in onda questa sera – martedì 9 febbraio 2021 – su Italia 1 dalle 21.20. Una divertente commedia del 1997 adatta a tutta la famiglia e diretta da Raja Gosnell, terzo capitolo della saga di Home Alone. Da segnalare come nella versione originaria il piccolo protagonista si ammala di varicella, ma nella traduzione italiana la malattia cambia per ragioni di marketing pubblicitario. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Mamma ho preso il morbillo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il protagonista è Alex Pruitt, un adorabile bambino di otto anni che vive a Chicago. Il piccolo riceve in regalo una macchina telecomandata dalla signora Hess, una vecchia burbera che decide di ricompensare il bambino per aver spazzato la neve. Alex però non sa che il suo regalo è stato scambiato, per effetto di una distrazione, con un altro pacco molto simile da una banda di malviventi all’aeroporto di San Francisco. All’interno del pacco i ladri – Peter Beaupre, Alice Ribbons, Burton Jernigan ed Earl Unger – hanno nascosto un microchip dal valore di milioni di dollari.

La gang infatti ha appena rubato un preziosissimo microchip top secret al governo americano, ma prima di poterlo piazzare sul mercato nero ad un prezzo esorbitante, i quattro geni del crimine pensano di mimetizzarlo all’interno di un giocattolo, la macchina radiocomandata ricevuta dal protagonista del film. Alex Pruitt, dopo aver ricevuto il regalo, scopre di essersi ammalato di morbillo, e così rimane a casa da solo con la febbre. I quattro criminali riescono, nel frattempo, a rintracciare la macchinina telecomandata, a Chicago, nel quartiere dove vive Alex. Tuttavia non sanno di preciso in quale casa sia custodita.

Con il passare dei giorni, il protagonista di Mamma ho preso il morbillo riesce a trovare il microchip nella macchinina e comunica il codice alla US Air Force Recruiting. Il bambino inoltre nota subito dei movimenti sospetti nelle case del vicinato, denunciando la cosa alla polizia che crede ad uno scherzo ingegnato dall’irrequieto e annoiato ragazzino. A visitare le case dei vicini sono i quattro malviventi in cerca del prezioso giocattolo e quando arriverà il turno della casa di Alex, la gang scoprirà quanto possa essere ingegnoso e letale un marmocchio sul piede di guerra. La loro missione si rivelerà più dura del previsto. Mamma ho preso il morbillo: il cast del film Tanti gli attori che prendono parte a questo film. Su tutti il protagonista Alex D.Linz, che interpreta il piccolo e ingegnoso Alex. Nel cast troviamo anche Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry, Baxter Harris. Presente anche una giovanissima Scarlett Johansson, all’epoca appena 13enne e che veste i panni della sorella di Alex. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. Alex D. Linz: Alex Pruitt

Olek Krupa: Petr Beauprè

Rya Kihlstedt: Alice Ribbons

Lenny von Dohlen: Burton Jernigan

David Thornton: Earl Unger

Seth Smith: Stan Pruitt

Scarlett Johansson: Molly Pruitt

Haviland Morris: Karen Pruitt

Kevin Kilner: Jack Pruitt

Marian Seldes: Signora Hess

Christopher Curry: Agente Stuckey

Baxter Harris: Capitano della Polizia

Neil Flynn: Poliziotto

James Saito: Boss mafioso

Richard Hamilton: Tassista

Darren T. Knaus: voce del pappagallo

Trailer

Di seguito il trailer del film Mamma ho preso il morbillo, titolo originale Home Alone 3.

Streaming e tv

Come fare per vedere Mamma ho preso il morbillo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 9 febbraio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti della quarta puntata del 9 febbraio Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 9 febbraio Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 febbraio su Rai 3