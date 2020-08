Mai fidarsi di quel ragazzo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 agosto 2020, in tv (su Rai 2) va in onda Mai fidarsi di quel ragazzo, film con la regia di David DeCoteau che racconta la storia di una ragazza che incontra un ragazzo carino ed educato ma che in realtà nasconde un lato oscuro e pericoloso. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’adolescente Riley fa la conoscenza di Chris e rimane colpita dalla sua bellezza, dal suo fascino e dai suoi modi gentili. Ai suoi occhi, Chris è il ragazzo perfetto ma è solo un’impressione: dopo una festa a casa sua, Riley ne scoprirà il lato oscuro e pericoloso.

Mai fidarsi di quel ragazzo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mai fidarsi di quel ragazzo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Michael Paré

Helene Udy

Galyn Görg

Sophia Katarina

Vivica A. Fox

Li Eubanks

Jared Scott

Cole Reinhardt

Tracy Nelson

MacCallister Byrd

Gina Hiraizumi

Robert Wilaon

Steve Richard Harris

Hilary Shepard

Rib Hillis

Streaming e tv

Dove vedere Mai fidarsi di quel ragazzo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

