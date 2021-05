Madagascar: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 1 maggio 2021, su Italia 1 va in onda il film Magascar, pellicola d’animazione del 2015 già diventata un cult. Il cartone animato diretto da Eric Darnell e Tom McGrath e prodotto dalla Dreamworks ha avuto successo in tutto il mondo. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E le curiosità? Chi sono i personaggi? Di seguito tutte le informazioni sul film Madagascar in onda questa sera, 1 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1.

Trama

Allo zoo di Central Park, la zebra Marty (voce originale Chris Rock, voce italiana Franz) festeggia il suo compleanno, ma è annoiato dalla routine e sogna di vivere libero in un luogo selvaggio. L’animale passa le giornate in compagnia del suo migliore amico Alex (voce originale Ben Stiller, voce italiana Ale), la celebrità del posto: un leone egocentrico che si diverte a mettersi in mostra.

Marty riesce a ottenere alcuni consigli dai pinguini – Skipper, Kowalski, Rico e Soldato – che stanno cercando di evadere dallo zoo e decide di seguirli nella fuga. A quel punto, Alex, la giraffa Melman (voce originale David Schwimmer, voce italiana Fabio De Luigi) e l’ippopotamo Gloria (voce originale Jada Pinkett Smith, voce italiana Michelle Hunziker) inseguono la zebra nel tentativo di convincerla a restare.

I quattro, secondo la trama di Madagascar, insieme ai pinguini e agli scimpanzé Mason e Phil, si ritrovano al Grand Central Terminal, dove vengono però fermati e sedati. Lo zoo, sotto la pressione degli animalisti, è costretto a spedire gli animali in una riserva faunistica in Kenya. Durante il viaggio per mare, i pinguini fuggono dalla loro gabbia e prendono il controllo della nave per andare in Antartide. A causa della loro inesperienza nel guidare l’imbarcazione, le casse contenenti Alex, Marty, Melman e Gloria cadono in acqua e approdano in Madagascar.

Non sapendo dove si trovano, i quattro vanno in esplorazione e si imbattono in un branco di lemuri, guidati dal re Julien XIII (voce originale Sacha Baron Cohen). Alex sogna di tornare tra i grattacieli di New York, mentre Marty, nella natura incontaminata del Madagascar, vede finalmente realizzato il suo sogno: tra i due si accende quindi una grande discussione. Fame, abitudini e istinto animale metteranno a dura prova l’amicizia tra Alex, Marty, Gloria e Melman.

Madagascar: le curiosità del film

Per realizzare il film è stata necessaria una troupe di 240 persone. Per le ambientazioni gli artisti della DreamWorks si sono ispirati a pittori e fotografi contemporanei come Michael Sowa, John Register, Alfred Stieglitz e Henri Rousseau. Il presidente del Madagascar, Marc Ravalomanana, ha visitato gli studi della DreamWorks durante la lavorazione del cartone animato.

Trailer

Di seguito il trailer in italiano del film del 2015 Madagascar, stasera su Italia 1.

Diretta tv e streaming

Il film va in onda in chiaro su Italia 1 oggi, sabato 1 maggio 2021, alle ore 21,20. È possibile seguire Madagascar anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.