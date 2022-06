L’ultima legione: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, martedì 7 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’ultima legione, film del 2007 diretto da Doug Lefler, ispirato in parte all’omonimo romanzo di Valerio Massimo Manfredi, dedicato liberamente agli avvenimenti che accompagnarono la fine dell’Impero romano d’Occidente e la nascita della leggenda di Re Artù. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia viene narrata da Ambrosinus, un druido nativo di Britannia, che conosce la leggenda della spada di Giulio Cesare, un’arma che passò ad Augusto prima e Tiberio poi. Alla morte di quest’ultimo, l’arma venne nascosta per evitare che uomini malvagi se ne impossessassero. Inizia poco prima dell’incoronazione di Romolo Augusto come imperatore nel 460. Avendo viaggiato in quasi tutto il mondo conosciuto in cerca della spada di Cesare, Ambrosinus diventa il tutore di Romolo. Il padre di Romolo, Oreste, regna a Roma, ma non è imperatore. Il giorno prima dell’incoronazione Odoacre, comandante dei mercenari Eruli, Sciri e Turcilingi al servizio di Roma, chiede un terzo dell’Italia a Oreste, ma egli rifiuta. Lo stesso giorno, Romolo incontra il praefectus militum Aureliano Caio Antonio, chiamato “Aurelius”. La notte dopo l’incoronazione di Romolo, Roma è attaccata dalle milizie barbariche e molti degli uomini di Aurelio, incaricati di proteggere l’imperatore, vengono uccisi e anche Aurelio, solo svenuto, è dato per morto. Oreste e sua moglie vengono uccisi dal luogotentente di Odoacre, Wulfila, che cattura Romolo Augusto. Il giorno dopo Odoacre, ora regnante dell’Impero occidentale, pianifica di uccidere Romolo. Tuttavia, Ambrosinus lo convince a risparmiare il bambino. Romolo, quindi, viene esiliato a Capri insieme ad Ambrosinus, sorvegliati da Wulfila e i suoi uomini. La sua prigione è la villa costruita più di quattrocento anni prima dall’imperatore Tiberio. Con l’aiuto di Ambrosinus, Romolo scopre una stanza segreta all’interno della villa. Scopre una statua di Cesare con la leggendaria spada.

L’ultima legione: il cast del film su Sky Cinema 1

Abbiamo visto la trama de L’ultima legione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Colin Firth: Aurelio

Thomas Sangster: Romolo Augusto

Ben Kingsley: Ambrosinus/Merlino

Aishwarya Rai: Mira

Peter Mullan: Odoacre

Kevin McKidd: Wulfila

John Hannah: Nestor

Rupert Friend: Demetrio

Nonso Anozie: Batiatus

Owen Teale: Vatrenus

Robert Pugh: Kustennin

Iain Glen: Oreste

Harry Van Gorkum: Vortgyn

Beata Ben Ammar: Flavia

Alexander Siddig: Teodoro Andronico

Murray McArthur: Terzio

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima legione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.