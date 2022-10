Chi è Luisella Costamagna, la concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Luisella Costamagna, la concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Luisella Costamagna nasce a Torino il 16 dicembre del 1968. E’ una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva. Laureata in Filosofia con 110 e lode con una tesi su Alberto Savinio, è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2000 dopo essere stata iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 1995. La sua attività di giornalista televisiva inizia in una piccola televisione locale piemontese, Teletime, per cui conduce l’edizione quotidiana del telegiornale TGTime. Nel 1996 inizia la sua collaborazione nei programmi di Michele Santoro, che la sceglie per la sua nuova trasmissione Moby Dick su Italia 1.

Alla fine degli anni novanta conduce l’edizione serale di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1. Nel 2001 ritorna con Michele Santoro, questa volta in Rai, per i programmi Il raggio verde, Sciuscià e Sciuscià edizione straordinaria. Del 2002 è il programma Donne, cinque speciali in seconda serata su Rai 2, di cui è autrice e conduttrice. Dal 2004 è a Canale 5, dove collabora con i programmi di Maurizio Costanzo: il Maurizio Costanzo Show – Raccontando, per cui realizza interviste e reportage Tutte le mattine, Il diario di cui è curatrice, e Pandora, rubrica di interviste al femminile in onda sul digitale terrestre Mediaset. Dal settembre 2006 è in studio, sempre con Costanzo, per il rotocalco pomeridiano Buon pomeriggio. Nel 2007 conduce i dibattiti del giorno di Omnibus Estate (LA7) e realizza, per il programma W l’Italia diretta (Rai 3) di Riccardo Iacona, il reportage Parole come ferite, sulla violenza alle donne.

Dal gennaio 2008 Luisella Costamagna conduce nuovamente il dibattito del giorno di Omnibus (LA7) ed è tra gli autori del programma Annozero di Michele Santoro, in onda su Rai 2. Da settembre 2008 conduce il dibattito di Omnibus Weekend. Nel 2009 conduce, sempre su LA7, il programma di informazione pomeridiano Così stanno le cose, in onda dal 23 novembre al 23 dicembre. Dal gennaio 2010 torna alla conduzione di Omnibus Weekend. Dal 27 giugno 2010 al 9 settembre 2011 conduce con Luca Telese In onda, programma che lascerà in seguito per scelta dell’emittente, che la sostituisce con Nicola Porro. Due mesi dopo, il direttore di Rai 3 Antonio Di Bella annuncia il suo passaggio alla rete da lui diretta; dal 9 marzo 2012 conduce infatti, in prima serata su Rai 3, Robinson.

Collabora con Diva e Donna, per cui cura la rubrica Il punto interrogativo di Luisella, e con Il Salvagente. Dal 25 ottobre 2012, la giornalista torna su LA7 collaborando al programma Servizio pubblico, condotto da Michele Santoro. Tuttavia, il 19 gennaio 2013 decide di abbandonare la trasmissione. Nel 2014 approda a Sky Italia sul nuovo canale Crime+Investigation. Nel novembre seguente diventa volto di Agon Channel, nuovo canale del digitale terrestre in onda da dicembre, dove conduce il programma di attualità politica Lei non sa chi sono io. È editorialista del Fatto Quotidiano e della Verità, per il quale cura la rubrica domenicale Gli Oscar della settimana. Dal 7 settembre 2020 al 2022 torna a Rai 3 per condurre Agorà, al posto di Serena Bortone. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Luisella Costamagna ha un compagno: lo scrittore Dario Buzzolan, con cui ha avuto un figlio, Davide.