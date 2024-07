Lui non sarà più tuo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 20 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lui non sarà più tuo, film di genere sentimentale, thriller, drammatico del 2022, diretto da Christie Will Wolf, con Aubree Bouché e Charlie Bewley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue Amélie Didot, una giovane istruttrice di pilates che ha da poco divorziato. Amélie decide di rifarsi una nuova vita lontano dal suo doloroso passato, si trasferisce in una nuova città e apre un centro di pilates. Poco dopo, fa la conoscenza di Pierce Dalton, affascinante giornalista inglese di successo e tutto sembra andare a gonfie vele, sia la vita professionale che quella sentimentale. Pierce però, ha tenuto nascosta a Amélie una sua relazione finita male con l’ex fidanzata Fran Gibbons. La donna infatti è ossessionata da lui e quando scopre che ha una nuova compagna decide di usare tutte le armi a sua disposizione per riconquistarlo. Anche a costo della vita…

Lui non sarà più tuo: il cast

Abbiamo visto la trama di Lui non sarà più tuo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aubree Bouché: Amélie Didot

Charlie Bewley: Pierce Dalton

Karlee Eldridge: Fran Gibbons

Tanya Christiansen: Barbara

Jevon White: Kip

Jim Ballard: Frank

Shira Abergel: Dale

Streaming e tv

Dove vedere Lui non sarà più tuo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 20 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.