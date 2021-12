Lucy: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Lucy è il film del 2014 diretto da Luc Besson in onda questa sera, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21.15 con protagonisti Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi e Amr Waked. La pellicola racconta la storia di una donna che acquisisce capacità mentali superiori quando una droga nootropica e psichedelica viene assorbita nel suo flusso sanguigno. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Lucy?

Trama

Lucy Miller è una ragazza di venticinque anni che studia a Taipei, si sballa di continuo ai rave party e non sa cosa fare di se stessa. Un giorno il suo fidanzato, Richard, la obbliga a consegnare una valigetta al suo posto: al momento della consegna Richard viene ucciso e Lucy viene rapita da un gruppo di criminali coreani, il cui capo è lo spietato boss Jang (a cui la valigetta era destinata). Obbligata a lavorare come corriere della droga, le viene inserito chirurgicamente nell’addome un sacchetto preso dalla valigetta che contiene una nuova sostanza, il CPH4 sintetico (nella valigetta erano contenuti quattro sacchetti di tale sostanza, e gli altri tre vengono innestati ad altri tre corrieri).

A seguito di un pestaggio a cui viene sottoposta da un gangster che vorrebbe abusare di lei, il sacchetto che trasporta si lacera e il contenuto si riversa all’interno del suo corpo. La sostanza viene assorbita dal suo organismo e Lucy inizia ad acquistare straordinarie capacità fisiche e mentali, come percezioni extrasensoriali, insensibilità al dolore, memoria fotografica, apprendimento accelerato, telepatia e telecinesi, aumentando a dismisura la capacità di sfruttamento del proprio cervello. Inizia così un viaggio ai confini della fantascienza.

Lucy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lucy, ma qual ì il cast del film? Protagonisti sono attori d’eccezione come Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi e Amr Waked. La regia è di Luc Besson. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi:

Scarlett Johansson: Lucy Miller

Morgan Freeman: prof. Samuel Norman

Min-sik Choi: Jang

Amr Waked: Pierre Del Rio

Pilou Asbæk: Richard

Analeigh Tipton: Caroline

Alessandro Giallocosta: Marco Brezzi

Nicolas Phongpheth: Jii

Jan Oliver Schroeder: Corriere

Luca Angeletti: Corriere

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Lucy, il film in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Lucy in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 dicembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.