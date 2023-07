Lucida ossessione: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Lucida ossessione è il film in onda questa sera, 22 luglio 2023, alle ore 21.20 su Rai 2. Un thriller del 2020, diretto da Dylan Vox, con Caroline Harris e Ignacyo Matynia. Di seguito tutte le anticipazioni, come la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista Lydia Shaw (Caroline Harris), una studentessa universitaria che si guadagna da vivere lavorando in una biblioteca. La giovane donna vive con il suo ragazzo Tim (Spencer Belko), che passa il suo tempo libero in giro per bar a bere e a frequentare altre donne. Tim ed è diventato così violento che è determinata a lasciarlo anche se questo la renderà una senzatetto, costringendola a dormire sul divano della sua migliore amica Kaylee (Sinéad D’arcy) finché non trova un posto suo.

Dopo alcuni tentativi fallimentari, sembra avere fortuna in un edificio gestito da un giovane affascinante ragazzo di nome Drew (Ignacyo Matynia). L’appartamento che Drew le mostra è completamente arredato e finemente decorato perché la donna che viveva lì prima di lei si è appena trasferita e ha abbandonato tutto lì.

Insomma, sembra tutto perfetto, anche il rapporto con Drew si trasforma presto in qualcosa che va oltre l’amicizia. Peccato che l’uomo sia letteralmente ossessionato da Lydia, fino al punto di spiarla in casa attraverso un sistema di telecamere collegate sul suo computer. Con il passare del tempo, l’ossessione di Drew cresce a dismisura, rischiando di mettere in serio pericolo la vita di Lydia.

Lucida ossessione: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Caroline Harris, Ignacyo Matynia, Sinéad D’arcy, Spencer Belko, Andre Boyer, Willow Hale, Lucy Boryer, Harwood Gordon, Lashan Anderson.

Streaming e tv

Ma dove vedere Lucida ossessione? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 2, stasera sabato 22 luglio 2023, dalle 21.20. Rai 2 è disponibile al tasto 2 del digitale terrestre. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.