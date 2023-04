Luce dei tuoi occhi 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, martedì 25 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il martedì o mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Ma cosa succederà? Nonostante il dolore di non essere riuscita a trovare sua figlia, Emma Conti sa che la vita deve andare avanti e sente di avere una responsabilità morale verso le sue allieve, che la considerano come una seconda madre. Ma una serie di rivelazioni sconvolgenti ed alcune misteriose scomparse costringono Emma a rivedere i suoi piani, e a dividersi tra il ruolo di insegnante e quello di investigatrice. Un’indagine thriller che costituisce il filo rosso di questa stagione, filo che si interseca con la battaglia per non perdere l’amore di Enrico.

Luce dei tuoi occhi 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Luce dei tuoi occhi 2, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):