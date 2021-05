L’oro di Scampia: la storia vera che ha ispirato il film

Il film L’oro di Scampia racconta una storia vera? La risposta è sì, ma non del tutto. La trama del film è liberamente ispirata al libro La mia vita sportiva scritto da Gianni Maddaloni, ma per esigenze di copione il tutto è stato molto romanzato. Di vero c’è però il rapporto con il figlio/allievo, che nella fiction si chiama Toni e nella vita vera è l’Oro Olimpico Pino Maddaloni.

La trama del film

Come detto, il film racconta la storia del campione olimpico di judo a Sydney 2000, Pino Maddaloni (nel film Toni Capuano) e di suo padre Giovanni (nel film Enzo) che gestisce una struttura sportiva nel cuore di Scampia, allenando i ragazzi del quartiere. Enzo fa di tutto per poter salvare alcuni dei tanti ragazzi che finiscono in strada a delinquere. Uno di questi è Sasà che, dopo essere stato inseguito da un agente in borghese, trova in primo luogo rifugio nella palestra di Enzo e in un secondo momento decide di cambiare vita.

Chi è Enzo Capuano, Gianni Maddaloni

Classe 1956, appassionato di arti marziali fin da giovanissimo, Gianni Maddaloni (Enzo Capuano nel film L’oro di Scampia) inizia ad allenarsi nella società Dai-To Club diventando presto campione regionale. Dal 1982 diventa tecnico di varie società campane, dal 1993 al 2003 Direttore Tecnico Regionale mentre dal 2005 Consigliere Sportivo della Nazionale Maggiore. Gran parte delle sue energie le spende però nello Star Judo Club Napoli, la sua palestra nel cuore di Scampia alla quale ha dovuto cambiare sede su pressioni della camorra.