L’ora della verità, cos’è successo nella prima puntata

A partire da domenica 30 agosto 2020 è andata in onda una nuova serie tv su Canale 5: s’intitola L’ora della verità e la storia è tratta dal romanzo di Michel Bussi. Ambientata in Corsica, la storia segue le vicende di Clotilde, interpretata da Mathilde Seigner, costretta a tornare dove ha perso tutto per ritrovare alcune verità. La serie infatti si srotola in due archi temporali, passando agli anni ’90, quando Clotilde era ancora una ragazzina, ai giorni nostri. In vista della seconda puntata in onda il 31 agosto, vediamo il riassunto della prima puntata.

L’ora della verità, il riassunto della prima puntata

Cos’è successo nella prima puntata de L’ora della verità? Precisiamo che la prima puntata racchiude gli episodi uno, due e tre della fiction. Nel primo, incontriamo la protagonista, Clotilde, costretta a tornare in Corsica dove venticinque anni prima ha perso la famiglia in seguito a terribile incidente. Lei è stata l’unica ad uscirne viva, mentre sua madre, suo padre e suo fratello sono morti. Traumatizzata, Clotilde ha promesso a se stessa di non tornare mai più sull’isola, una promessa che però 25 anni dopo infrange tornando con il marito e con la figlia. Di conseguenza, è costretta a relazionarsi con alcuni fantasmi del passato: le arriva una lettera e il mittente è sua madre. Cosa vuol dire? Che sua madre è viva? A quel punto, la donna inizia ad indagare sul passato di sua madre e su cosa è realmente accaduto 25 anni prima. In Corsica, incontrerà sia Cesar Garcia che Natale. Cesar è in possesso di un dossier sull’incidente dei genitori e vuole condividerlo con la donna ma, prima che potesse farlo, l’uomo viene ritrovato morto. Cosa succederà nella prossima puntata? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per scoprirlo.

