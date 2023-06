L’ombra di Caravaggio: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

L’ombra di Caravaggio è il film in onda questa sera, lunedì 19 giugno 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione. La pellicola del 2022 è diretta da Michele Placido, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Louis Garrel. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming L’ombra di Caravaggio.

Trama

Il film è ambientato nell’Italia del XVII secolo, quella in cui l’artista Michelangelo Merisi in arte Caravaggio, era noto sia per la sua genialità che per il suo carattere sovversivo. Un uomo tormentato, trasgressivo e con un animo smosso da dissidi interiori, che lo hanno consacrato nel tempo come artista maledetto. È un ribelle Michelangelo Merisi (Riccardo Scamarcio), che si ritrova costretto alla fuga a causa di una vita spericolata o, in altri versi, troppo vissuta. Dopo la condanna a morte per aver commesso un omicidio durante una rissa, il pittore si dà alla fuga, a un’esistenza clandestina per evitare la pena capitale.

Mentre cerca di passare inosservato agli occhi di chi potrebbe riconoscerlo, Caravaggio avverte sempre più la terribile ombra della decapitazione che gli spetta ed è così che nelle sue opere iniziano a farsi largo soggetti condannati e una massiccia presenza di teste mozzate. La sregolatezza di un genio, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra i timori e i propri demoni, divenendo un’icona sovversiva tutt’oggi attuale.

L’ombra di Caravaggio: il cast del film

Qual è il cast del film L’ombra di Caravaggio? Protagonisti sono Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Alessandro Haber, Michele Placido, Moni Ovadia, Gianfranco Gallo, Brenno Placido, Lorenzo Lavia, Gianluca Gobbi, Maurizio Donadoni, Duccio Camerini, Carlo Giuseppe Gabardini, Lea Gavino, Tommaso De Bacco, Pietro Micci. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Riccardo Scamarcio: Caravaggio

Louis Garrel: l’ombra

Isabelle Huppert: Costanza Colonna

Michele Placido: cardinale Del Monte

Micaela Ramazzotti: Lena Antonietti

Vinicio Marchioni : Giovanni Baglione

Carlo Giuseppe Gabardini : Onorio

Maurizio Donadoni: Papa Paolo V

Lolita Chammah:

Erika D’Ambrosio:

Gianfranco Gallo: Giordano Bruno

Gianluca Gobbi:

Lorenzo Lavia: Orazio Gentileschi

Moni Ovadia: Filippo Neri

Alessandro Haber:

Tedua: Cecco

Brenno Placido: Ranuccio Tomassoni

Streaming e tv