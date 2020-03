Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 15 marzo 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso pronta come sempre a portare in studio tantissimi ospiti. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay.

Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 15 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Secondo le anticipazioni di questa sera a Live Non è la D’Urso ovviamente non ci sarà il pubblico a intrattenere Barbarella, come prevede il decreto causa Coronavirus. Allora di cosa si parlerà in questa puntata? La cara conduttrice riporterà l’attenzione degli italiani sulla vicenda Moric-Favoloso. Vi ricordate di loro, no? Prima che si scatenasse il putiferio Coronavirus, ai programmi della D’Urso non si parlava d’altro. Questa sera, nel noto studio di Canale 5 si parlerà del presunto flirt tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, l’ex del comico Scintilla. Ma focus centrale della serata sarà la lettera shock di Nina Moric. La showgirl qui infatti accuserà l’ex fidanzato di mobbing psicologico e mostrerà altri documenti inediti. Per ora, sappiamo che si parlerà di loro ma la D’Urso ha sempre un asso nella manica e probabilmente anche questa sera si parlerà dell’emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese e non solo. Appuntamento dunque questa sera con Live Non è la D’Urso su Canale 5, dalle ore 21:20.

