Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 11 ottobre

Quarta puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 11 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella, a partire da Gabriel Garko che andrà in studio per parlare di quello che è accaduto nelle ultime settimane (il suo ingresso nella casa per parlare con Adua e il suo soft coming out), si parlerà infatti ancora di Adua del Vesco e Massimiliano Morra da dentro la casa del Grande Fratello Vip. Si parlerà ancora con Angela da Mondello e per la prima volta in tv ci sarà Iconize, l’ex di Tommaso Zorzi, accusato di essersi picchiato da solo. Poi sarà il turno di Franceska Pepe, uscita di recente dalla casa del GF Vip. Poi ci sarà un faccia a faccia tra Francesca Cipriani e il divino Otelma. Dovrebbe partecipare anche Fabrizio Corona.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 11 ottobre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

