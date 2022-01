L’Eredità – Speciale Sanremo 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Questa sera, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda L’Eredità – Speciale Sanremo 2022, programma condotto da Flavio Insinna che preparerà il pubblico al Festival che prenderà il via martedì 1 febbraio. In studio con lui i campioni più rappresentativi del game show degli ultimi anni e tante altre sorprese. Dove vedere L’Eredità – Speciale Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD) del digitale terrestre).

L’Eredità – Speciale Sanremo 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.