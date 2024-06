Perché L’Eredità oggi non va in onda: il motivo e quando torna

Perché L’Eredità non va in onda su Rai 1 alle 18,50 come da programma? A partire da oggi, lunedì 3 giugno 2024, alle ore 18,50 il game show non andrà in onda su Rai 1. Il motivo è semplice: è finita la stagione. Al suo posto andrà in onda Reazione a Catena che vedrà alla conduzione Pino Insegno e ci terrà compagnia per tutta l’estate. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Anche in questa stagione concorrenti e telespettatori saranno chiamati a risolvere e indovinare migliaia e migliaia di diverse associazioni di parole.

Quando torna

Ma quando torna L’Eredità su Rai 1? Niente panico, lo stop al programma durerà solo qualche mese: il game show di Rai 1 tornerà in onda la prossima stagione sempre su Rai 1.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi L’Eredità non va in onda, ma dove vedere il game show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – dal lunedì al venerdì sera (ore 18,50) su Rai 1. Non solo tv. Il game show condotto da Flavio Insinna va in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.