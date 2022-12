Perché L’Eredità oggi – mercoledì 7 dicembre 2022 – non va in onda su Rai 1: il motivo, Prima della Scala

Perché L’Eredità oggi – mercoledì 7 dicembre 2022 – non va in onda su Rai 1? Questo pomeriggio su Rai 1 il quiz condotto da Flavio Insinna lascia spazio alla Prima del Teatro alla Scala di Milano. Un appuntamento culturale molto importante, trasmesso in diretta oggi sulla prima rete a partire dalle ore 17.45. Il prestigioso teatro inaugura la sua stagione con Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij proposto nella sua prima versione in sette scene, presentata ai Teatri imperiali di San Pietroburgo nel 1869. L’evento culturale più importante dell’anno vedrà protagonisti il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov. Ecco perché oggi L’Eredità non va in onda. Il quiz di Flavio Insinna tornerà regolarmente in onda domani, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, alle ore 18.45.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché L’Eredità oggi – mercoledì 7 dicembre 2022 – non va in onda, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il quiz, come detto, va in onda in chiaro – gratis – tutti i giorni su Rai 1 alle ore 18.45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.