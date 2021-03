Leonardo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 23 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Leonardo, la fiction – prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television – in otto episodi (quattro puntate) sulla vita del genio. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della fiction.

Trama

La prima puntata della fiction dedicata a Leonardo, come detto, è suddivisa in due episodi. Nel primo siamo nel 1506. A Milano, Leonardo è accusato dell’omicidio della bella Caterina da Cremona, che l’artista aveva conosciuto tempo prima e il cui corpo è stato rinvenuto senza vita. La fanciulla ha ingerito un veleno che le ha immediatamente tolto la vita. Perché? Ad occuparsi del caso un giovane ufficiale vicino al Podestà del Comune, Stefano Giraldi. Appassionatosi al caso ed entrato in confidenza con Leonardo, Giraldi cercherà di risalire alla verità indagando sui trascorsi dell’artista. Così, a ritroso, seguiamo i primi passi di Leonardo nella bottega di Andrea del Verrocchio, tra le gelosie dei colleghi e la presa di coscienza di un talento sempre più evidente. Qui, presso il maestro fiorentino, l’artista di Vinci s’imbatte per la prima volta in Caterina. La svolta quando Verrocchio chiederà all’allievo di assisterlo nell’opera del Battesimo di Cristo.

Nel secondo episodio della prima puntata di Leonardo (secondo le anticipazioni sulla trama) vedremo i progressi dell’artista nella sua professione ma accadrà qualcosa che potrebbe mettere a rischio la notorietà che Leonardo si è saputo costruire. Nel frattempo gli verranno commissionati il Ritratto di Ginevra de’ Benci e l’Adorazione dei Magi, ma il suo interesse artistico si volgerà ben presto al passato. Riuscirà Leonardo a trovare l’ispirazione che cerca?

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Leonardo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Aidan Turner: Leonardo da Vinci

Matilda De Angelis: Caterina da Cremona

Freddie Highmore: Stefano Giraldi

Giancarlo Giannini: Andrea del Verrocchio

Carlos Cuevas: Salaì

Alessandro Sperduti: Tommaso Masini

James D’Arcy: Ludovico Sforza

Robin Renucci: Piero da Vinci

Flavio Parenti: Bernardo Bembo

Miriam Dalmazio: Beatrice d’Este

Antonio De Matteo: Galeazzo Sanseverino

