Leonardo 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà la seconda stagione di Leonardo? Ve lo diciamo subito: la risposta è sì, Leonardo 2 si farà. Dopo il grande successo di pubblico e critica della prima stagione della serie, una produzione internazionale realizzata da Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, i fan potranno presto vedere i nuovi episodi della seconda stagione. A dare la conferma ufficiale è stato l’amministratore delegato di Lux Vude Luca Bernabei, secondo il quale i nuovi episodi parleranno di un “Leonardo segreto a Roma”. Commentando gli ascolti positivi della miniserie andata in onda su Rai 1, Bernabei ha chiosato: “Se al pubblico dai la qualità, alla fine vieni premiato”.

L’ad di Lux Vide ha poi detto la sua anche sulle critiche per le troppe libertà narrative della serie, partendo dall’omicidio di Caterina da Cremona, il personaggio mai esistito nella realtà interpretato da Matilda De Angelis, fino al rapporto omosessuale con Jacopo e le accuse di sodomia. “Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che, però, serve perché attraverso questa accusa si esplora la mente e l’anima di Leonardo: è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre”. Infine Bernabei ha anche aperto alla possibilità di lavorare su un nuovo progetto sempre legato a un artista italiano rinascimentale: Michelangelo Buonarroti. “Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina”.

Cast

Abbiamo visto se si farà Leonardo 2, ma qual è il cast completo della serie? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Aidan Turner: Leonardo da Vinci

Matilda De Angelis: Caterina da Cremona

Freddie Highmore: Stefano Giraldi

Giancarlo Giannini: Andrea del Verrocchio

Carlos Cuevas: Salaì

Alessandro Sperduti: Tommaso Masini

James D’Arcy: Ludovico Sforza

Robin Renucci: Piero da Vinci

Flavio Parenti: Bernardo Bembo

Miriam Dalmazio: Beatrice d’Este

Antonio De Matteo: Galeazzo Sanseverino

Potrebbero interessarti Fuori tema: anticipazioni e ospiti dello show con Ale e Franz Leonardo: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata Leonardo streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata della fiction