Legacy of Lies – Gioco d’inganni: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Legacy of Lies – Gioco d’inganni, film del 2020 diretto da Adrian Bol con Scott Adkins, Yuliia Sobol e Honor Kneafsey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente Martin Baxkter ha lasciato l’MI6 una decina di anni prima, dopo l’omicidio della moglie in un’operazione andata male. Quando però la bellissima giornalista Sacha gli chiede aiuto per risolvere un vecchio caso, Martin si ritrova improvvisamente nel mirino dell’intelligence britannica e russa. Con sua figlia tenuta prigioniera dal KGB, Martin ha solo 24 ore per consegnare dei fascicoli segreti, mettendo a rischio sia la sua vita sia quella di Sacha.

Legacy of Lies – Gioco d’inganni: il cast del film

Abbiamo viso la trama di Legacy of Lies – Gioco d’inganni, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

SCOTT ADKINS

YULIIA SOBOL

HONOR KNEAFSEY

MARTIN MCDOUGALL

SERGEY KALANTAY

ANDREA VASILIOU

TOM ASHLEY

SAMI KARIM

ANNA BUTKEVYCH

Streaming e diretta tv

Dove vedere Legacy of Lies – Gioco d’inganni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.