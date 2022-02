Le ultime 24 ore: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Le ultime 24 ore (24 Hours to Live), film del 2017 diretto da Brian Smrz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per le ultime 24 ore, il killer Travis Conrad ha proprio queste ore di tempo per collaborare con una super-spia che lo ha ucciso, e vendicarsi dell’organizzazione criminale che gli ha ucciso moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.

Le ultime 24 ore: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le ultime 24 ore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ethan Hawke: Travis Conrad

Xu Qing: Lin

Paul Anderson: Jim Morrow

Rutger Hauer: Frank

Tyrone Keogh: Keith Zera

Nathalie Boltt: dottoressa Helen

Liam Cunningham: Wetzler

Jeremy Yong: Christopher Bisset

Susan Young: Vicky Liu

Tanya van Graan: Jasmin Morrow

Hakeem Kae-Kazim: Amahle

Streaming e tv

Dove vedere Le ultime 24 ore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.