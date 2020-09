Le ragazze, le anticipazioni del programma in onda su Rai 3 venerdì 25 settembre

Anche questo venerdì 25 settembre 2020 torna in prima serata l’appuntamento con Le ragazze, un programma d’approfondimento che racconta di donne di diverse generazioni, illumina su fatti ed eventi che hanno coinvolto tantissime persone e l’intrecciarsi di queste voci compone il mosaico della storia degli ultimi 90 anni di questo paese e come si è trasformata la donna dagli anni ’40 ad oggi. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda il 25 settembre su Rai 3.

Le ragazze, le anticipazioni della puntata del 25 settembre

Ad aprire la puntata di questa sera sarà la centenaria Franca Cancogni, traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi, sceneggiatrice per la Rai di serie come “A Come Andromeda” e scrittrice esordiente a 98 anni. Dopodiché arriveranno due ragazze degli anni ’50, Adua Veroni – la prima moglie di Luciano Pavarotti che per più di 40 anni ha condiviso l’esistenza con il tenore sostenendolo negli anni di maggiore successo – e Luciana Romoli, che a 8 anni si ribellò alle leggi razziali e a14 anni divenne staffetta partigiana.

Altri due racconti invece riguardano due ragazze degli anni ’70: Monica Guerritore, tra le protagoniste del teatro italiano fu la scoperta di Giorgio Strehler, e Letizia Lopez, la sorella di Rosaria, vittima del massacro del Circeo avvenuto nel 1975. Si conclude la puntata con una millenials, Elisa Marconi, che lavora nel reparto di radio-oncologia pediatrica e ha scelto di stare con i bambini e di aiutarli a superare le loro paure. Le ragazze vi aspetta su Rai 3 venerdì 25 settembre alle ore 21:20.

