Le ragazze: le anticipazioni, ospiti e storie della puntata del 23 luglio 2023 su Rai 3

Torna in prima serata su Rai 3 Le ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nuove storie sono raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro esistenza. Sullo sfondo, c’è la storia del nostro Paese, dagli anni ’40 a oggi. Ogni epoca rivive attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e una colonna sonora costruita appositamente per ciascun decennio. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi, 23 luglio 2023.

Anticipazioni e storie

La storia di Franca Cancogni, traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi, ma anche sceneggiatrice per la Rai di serie indimenticabili come “A Come Andromeda” e infine scrittrice esordiente alla bella età di 98 anni aprirà la puntata de “Le ragazze” in onda questa sera, domenica 23 luglio alle 21.20 su Rai 3. Dopo di lei si racconteranno due “Ragazze” degli anni Cinquanta: Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti, che per più di 40 anni ha condiviso l’esistenza con il tenore, aiutandolo e sostenendolo negli anni che hanno decretato il suo successo, e Luciana Romoli, testimonianza viva di chi a soli 8 anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e a 14 divenne staffetta partigiana.

A seguire altri due racconti intrecciati, stavolta di due “Ragazze” degli anni 70: Monica Guerritore, tra le protagoniste più importanti del teatro italiano, scoperta giovanissima da Giorgio Strehler e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, vittima di uno dei fatti più orribili che la cronaca ricordi, il massacro del Circeo avvenuto nel 1975. In chiusura una giovane del Nuovo Millennio: Elisa Marconi lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica, ha scelto di stare con i bambini e aiutarli a superare la paura e tutte quelle emozioni che altrimenti durante le terapie vivrebbero da soli.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Le ragazze? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21.20, stasera – domenica 23 luglio 2023 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Le ragazze è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.