Le parole della settimana: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 dicembre

Stasera, sabato 11 dicembre 2021, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole della settimana, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Stasera a Le parole della settimana vedremo ospiti come Myrta Merlino, autrice del libro Donne che sfidano la tempesta; il campione del Mundial ’82 Marco Tardelli; Sergio Rubini, regista del film I fratelli De Filippo; Piero Angela e l’immunologa Antonella Viola, che cercherà di fare chiarezza sui dubbi e le paure più diffuse connesse alla vaccinazione. Tra gli ospiti in studio anche Cristina Longhini, farmacista di Bergamo che ha perso il padre durante la prima ondata di Covid-19. Insieme alle sue colleghe, stanca delle aggressioni verbali da parte dei no vax, in cerca di tamponi per ottenere il Green Pass, hanno deciso di sospendere la possibilità di effettuare tamponi e di proporre solo vaccini.

Nell’anteprima, Roberto Vecchioni, in occasione dell’imminente pausa natalizia, racconterà la storia dei tanto odiati “compiti per le vacanze”. La sfida enigmistica del sabato sera vedrà invece protagonista Giovanni Muciaccia, autore di Attacchi d’arte contemporanea. Veronica Pivetti dedicherà il suo intervento settimanale a Lina Wertmuller, la regista premio Oscar recentemente scomparsa. Jacopo Veneziani proseguirà il suo viaggio negli aspetti più curiosi della storia dell’arte: ispirato dalla notizia secondo cui la copia della Gioconda, finora relegata sopra ad un termosifone nella stanza del Questore di Montecitorio, potrebbe essere stata dipinta, in parte, dallo stesso Leonardo Da Vinci. Come di consueto in chiusura la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.