Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 aprile

Questa sera, sabato 3 aprile 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Ospiti di questa puntata pre-pasquale sono: Malika Ayane con il suo ultimo album ‘Manifesto’, Annalisa Cuzzocrea firma di Repubblica e autrice del libro ‘Che fine hanno fatto i bambini’; Corrado Augias che tornerà sempre su Rai 3 con una nuova puntata di ‘Città segrete’ e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione.

In apertura di puntata Roberto Vecchioni, dedicherà il suo racconto alle origini della Pasqua e a quelle della tradizione dell’uovo per poi continuare in compagnia di Lino Banfi la sfida enigmistica con Massimo Gramellini attraverso nuovi rompicapo. Veronica Pivetti racconterà nel suo monologo a Piera Maggio la madre di Denise Pipitone scomparsa all’età di a 4 anni il 1° settembre 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo. Oltre a Saverio Raimondo che tornerà a raccontare l’attualità con la sua satira tagliente, e si ritroverà anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che racconterà la storia delle scarpe nell’arte.

Tra gli ospiti della puntata di oggi de Le parole della settimana, secondo le anticipazioni, anche Pamela Noutcho Sawa, la ventottenne infermiera dell’Ospedale Maggiore di Bologna, originaria del Camerun e cresciuta in Italia, che poco più di una decina di giorni fa è diventata campionessa italiana di Boxe. Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 3 aprile 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

