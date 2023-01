Le indagini di Lolita Lobosco 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 15 gennaio

Questa sera, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, la seconda stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, la seconda stagione è composta da sei serate. Alla regia Luca Miniero su una sceneggiatura scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky).

Le indagini di Lolita Lobosco 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla in live streaming o on-demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le indagini di Lolita Lobosco 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. La prima domenica 8 gennaio 2023; l’ultima domenica 12 febbraio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):