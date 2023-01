Le indagini di Lolita Lobosco 2: dove eravamo rimasti, il finale della prima stagione

Come è finita la prima stagione de Le indagini di Lolita Lobosco che stasera va in onda su Rai 1 con la seconda stagione (2)? Dove eravamo rimasti? Nel finale della prima stagione Lolita incontra Carlo Sapori, suo ex allenatore che accettò la sua domanda di ammissione, nonostante fosse figlia di un pregiudicato. A convincerlo fu proprio il padre di lei. Disse che avrebbe fornito indicazioni per stroncare un grande traffico di droga, a patto che sua figlia Lolita venisse giudicata in maniera imparziale. Venne però ucciso per ritorsione dalla malavita. La Polizia dovesse insabbiare tutto per non compromettere il caso in corso. Carlo le consegna una commovente lettera di suo padre Nicola. Voleva che le venisse consegnata in caso di sua morte. Nel finale la vediamo fidanzarsi ufficialmente con Danilo, presentandolo a sua madre, alla quale dice tutta la verità sul padre.

Trama

Abbiamo visto dove eravamo rimasti (il finale di stagione) con Le indagini di Lolita Lobosco, ma qual è la trama della seconda stagione (2)? Lolita è alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente, cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino.

Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, anche perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità.

Se sul lavoro le difficoltà sono molte, la vita privata della protagonista non è meno complessa: alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina, per non parlare dei disastri sentimentali dell’amica del cuore Marietta. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si affaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora.