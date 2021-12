Le Iene Show stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché Le Iene Show stasera, martedì 14 dicembre 2021, non va in onda? Lo storico programma di Italia 1, che il martedì vede alla conduzione Nicola Savino con al suo fianco una presentatrice diversa ogni serata, stasera non verrà trasmesso per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia 2021-2022 Genoa Salernitana. Mediaset infatti ha acquistato i diritti tv della coppa nazionale e ha deciso di trasmettere i primi match su Italia 1.

Quando tornano?

Ok, ora sappiamo perché Le Iene Show stasera non va in onda, ma quando tornano le inchieste del programma? Per rivedere il consueto format bisognerà aspettare una settimana: Nicola Savino (con al suo fianco Ornella Vanoni) li rivedremo infatti il 22 dicembre 2021. Prima però (venerdì 17 dicembre) vedremo uno speciale de Le Iene dal titolo: “Le Iene presentano: due anni di Covid”.

Streaming e tv

Dove vedere o rivedere i servizi e le puntate de Le Iene Show in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o rivedere l’intera puntata o i singoli servizi grazie alla funzione on demand.