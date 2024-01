Stasera, martedì 30 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 30 gennaio.

Dopo il polverone alzato la scorsa settimana, il programma torna a puntare i riflettori sul caso che ha scosso l’opinione pubblica. Parliamo ovviamente del servizio che ha svelato, in una esclusiva senza precedenti nel panorama calcistico italiano, le presunte irregolarità nel sistema arbitrale del nostro Paese. Filippo Roma ritorna sul tema, presentando un nuovo video in cui l’arbitro anonimo, che ha già denunciato i loschi meccanismi che si celano dietro la classe arbitrale del Belpaese, espone ulteriori dettagli e rivela gli esiti di una riunione tenuta da Gianluca Rocchi, ex arbitro e responsabile e designatore della Commissione Arbitri Nazionale di serie A e B, con l’intera squadra arbitrale. Inoltre, saranno esposte le testimonianze di altri tre arbitri che denunciano presunti abusi nel loro lavorativo, ponendo nuova luce e scomodi interrogativi sulla vicenda.

In un altro annunciato servizio, la storica iena Filippo Roma si confronta con Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, al centro di accese polemiche a seguito delle sue dichiarazioni sessiste pronunciate durante un consiglio comunale. Una situazione delicata che suscita dibattito e riflessione sull’importanza del rispetto e della parità di genere. Bandecchi, che non è nuovo a criticate uscite, ha dichiarato, tra l’altro: “un uomo normale guarda il c… di una donna e ci prova”. Le opposizioni hanno già alzato la voce, chiedono le sue dimissioni.

In un altro approfondito servizio de Le Iene Antonino Monteleone conduce un’intervista esclusiva ad Alessia Pontenani, avvocato difensore di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver causato la morte per stenti della piccola figlia Diana, la cui tragica storia ha commosso l’opinione pubblica. Pontenani è al centro di un’indagine per presunto coinvolgimento in attività illegali, insieme a due psicologhe del carcere di San Vittore, accusate di aver fornito documentazione falsa per influenzare una perizia psichiatrica a favore della difesa. Un caso intricato che solleva interrogativi sulla giustizia e sulla manipolazione delle prove legali.

Veronica Gentili e Max Angioni ospitano in studio Elettra Lamborghini. Conduttrice e cantante, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica, nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)”.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 30 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.