Stasera, martedì 23 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 23 gennaio.

La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma. Tra gli ospiti il giovane attore Artem. Tra i servizi: in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Giulio Golia torna sul tema di fine vita intervistando Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, e Luca Zaia, governatore del Veneto, dove giorni fa è stata bocciata dal Consiglio regionale la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 23 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.