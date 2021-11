Le Iene Show 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il programma | 12 novembre

Questa sera, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre – 506 in HD – e 106 del decoder Sky).

Le Iene Show 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o rivedere l’intera puntata o i singoli servizi grazie alla funzione on demand.

Inviati

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Le Iene Show 2021 ma quali sono gli inviati del programma? Eccoli: Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama e la new entry Clemente Russo.