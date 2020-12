Le Iene non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 24 dicembre 2020, su Italia 1 non va in onda Le Iene? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma cult di Italia 1, in onda tutti i martedì e giovedì, si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di martedì scorso, 22 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione de Le Iene. Questa sera, 24 dicembre 2020, su Italia 1 andrà quindi in onda il film Una poltrona per due, un appuntamento fisso per la rete giovane di Mediaset, in onda immancabilmente ogni anno la sera della vigilia di Natale.

Quando torna

Ma quando torna Le Iene? Le puntate torneranno in onda dopo le feste di Natale. A che ora? Sempre alle 21,20. Intanto già martedì 29 dicembre, sempre su Italia 1, andrà in onda lo speciale Le Iene presentano: un anno di Covid. Uno speciale in prima serata per ripercorrere questo anno segnato a livello globale dalla terribile pandemia di Coronavirus.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Le Iene stasera non vanno in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il martedì e il giovedì sera su Italia 1 a partire dalle ore 21,20. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul sesto canale del vostro digitale terrestre, o sul 506 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 106 del vostro telecomando. Ma il programma con i suoi servizi è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Italia 1. Potrete inoltre recuperale le puntate intere o i singoli servizi e interviste tramite la funzione on demand della piattaforma.

