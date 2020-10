Le due vie del destino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le due vie del destino (titolo originale: The Railway Man), film del 2013 diretto da Jonathan Teplitzky con protagonisti Colin Firth e Nicole Kidman. Adattamento cinematografico dell’omonima autobiografia di Eric Lomax. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante la seconda guerra mondiale, Eric Lomax è un ufficiale britannico addetto ai segnali e appassionato di ferrovie che viene catturato insieme ad altre migliaia di giovani soldati dai giapponesi, che hanno invaso Singapore, e mandato in un campo di prigionia dov’è costretto a lavorare alla realizzazione della famigerata Ferrovia della morte (così chiamata per le condizioni di lavoro climatiche e perché vi sono morti metà di coloro che vi hanno lavorato) tra la Thailandia e la Birmania a nord della penisola malese. Durante la sua permanenza nel campo, Lomax costruisce in segreto una radio, ma viene scoperto e in seguito torturato. Anni più tardi, a guerra ultimata e scampato miracolosamente alla morte, Lomax soffre il trauma psicologico delle sue drammatiche esperienze e, perseguitato dall’immagine del suo torturatore, un giovane ufficiale giapponese Takashi Nagase, si isola dal mondo. L’incontro con Patti sembra per la prima volta sbloccare la sua psiche. I due si corteggiano e poi si sposano, ma la notte delle nozze gli incubi di Eric riemergono e il ricordo dell’ufficiale giapponese lo trascina agli orrori del passato. La moglie lo trova urlante sul pavimento della camera da letto ed Eric si richiude nuovamente in se stesso, scaricando la sua furia silenziosa sulla moglie e rendendole la vita insopportabile. Patti cerca allora di scoprire la causa del tormento dell’uomo amato e lottando contro il codice del silenzio che unisce gli ex prigionieri di guerra, persuade l’enigmatico Finlay a rivelarle quanto accaduto e che l’ufficiale giapponese responsabile è ancora vivo e che lui stesso sa dove trovarlo.

Le due vie del destino: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le due vie del destino, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Colin Firth: Eric Lomax

Nicole Kidman: Patricia (Patti) Wallace

Stellan Skarsgård: Finlay

Jeremy Irvine: Eric Lomax giovane

Hiroyuki Sanada: Takashi Nagase

Sam Reid: Finlay giovane

Tanroh Ishida: Takashi Nagase giovane

Streaming e tv

Dove vedere Le due vie del destino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

