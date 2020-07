Le bugie scorrono nel sangue: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 3 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Le bugie scorrono nel sangue (il titolo originale è Psycho Granny), film thriller mozzafiato di Rebekah McKendry con Robin Riker, Brooke Newton e Matthew Lawrence. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte della madre Samantha riesce a risollevarsi solo dopo la scoperta della sua recente gravidanza e l’improvvisa comparsa di sua nonna, Colleen, da tempo perduta. Colleen si integra rapidamente nella vita di Samantha e nonostante gli avvertimenti del marito Brad, lei la accoglie a braccia aperte. Tutto va bene fino a quando il passato oscuro di Colleen si rivela e Sam è costretta a lottare per la sicurezza della sua vita e della sua famiglia.

Le bugie scorrono nel sangue: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de Le bugie scorrono nel sangue, ma qual è il cast? Di seguito i nomi degli attori con i rispettivi ruoli: Robin Riker interpreta Colleen; Brooke Newton è Samantha Kirkpatrick. Matthew Lawrance veste i panni di Brad Kirkpatrick, Mary O’Neil quelli di Aimee e Jacon Young è Todd. Hanno partecipato al thriller anche Morgan Peter Brown nel ruolo del dottor Quinn, Makeda Declet in quello di Jill e Austin Highsmith è Melanie. Il cast viene completato da Elissa Wagner nella parte di Julia e Caroline Williams in quella di Mrs. Wicker.

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast, ma dove sarà possibile vedere Le bugie scorrono nel sangue in tv e live streaming? Come detto, il film va in onda oggi – venerdì 3 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

