Le 5 leggende: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 2 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda Le 5 leggende, film d’animazione del 2012 diretto da Peter Ramsey basato sulle opere dell’autore americano William Joyce. Una pellicola per tutta la famiglia adatta a questo periodo di festa. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Le 5 leggende? Scopriamolo insieme.

Trama

Si tratta della storia di un gruppo di eroi, tra i quali Babbo Natale, il Coniglio Pasquale e la Fatina dei Denti, ognuno dotato di poteri straordinari, che devono unire le loro forze per proteggere le speranze dei bambini di tutto il mondo. Al Polo Nord, presso il quartier generale di Babbo Natale, la grande sfera che controlla la vita di ogni bambino viene oscurata per pochi attimi da una grande ombra nera accompagnata da un malefico ghigno: è il segno che il malvagio Uomo nero, Pitch Black, è tornato. Babbo Natale, allora, convoca immediatamente gli altri Guardiani incaricati di proteggere l’immaginazione dei bambini. Dentolina (la Fatina dei denti), Calmoniglio (il Coniglio di Pasqua) e Sandman (l’Omino del Sonno) accorrono in fretta, ma dopo essere stati messi al corrente del terribile accaduto, si mostrano increduli, avendo già sconfitto il malefico Pitch durante i “secoli Bui”. Solo l’Uomo della Luna, il sapiente osservatore delle vicende terrestri, riesce a convincere i tre Guardiani, scettici della grave minaccia in corso, e decide che è necessario proclamare un quinto Guardiano per fermare lo spaventoso Uomo nero.

Il prescelto è lo spensierato e dispettoso Spirito dell’Inverno Jack Frost, che viene prontamente rapito da Calmoniglio, aiutato dagli yeti e portato al quartier generale. Qui, il ragazzo scopre di essere stato prescelto per diventare il quinto Guardiano, deputato a difendere la mente dei bambini dal potente e perfido Pitch. Ma Jack, non si sente minimamente all’altezza dell’incarico che gli è stato affidato e non se la sente di essere coinvolto in una situazione così impegnativa. Pur essendo stato creato dall’Uomo della Luna, infatti, Jack non è ancora riuscito a comprendere quale sia la sua funzione: i bambini non riescono a vederlo e non credono in lui. Jack Frost dovrà prima risalire ai tempi in cui era un bambino normale e riappropriarsi dei suoi ricordi di infanzia, per arrivare a comprendere cosa lo rende speciale e aver così successo nella Missione a cui è stato chiamato. Intanto, l’Uomo nero sta seminando paura nella mente dei bambini, trasformando i loro pacifici sogni in terribili incubi.

Le 5 leggende cast: doppiatori

Ecco i doppiatori italiani del film d’animazione questa sera, 2 gennaio 2021, su Italia 1.

Andrea Mete: Jack Frost

Francesco Pannofino: Nord

Riccardo Niseem Onorato: Pitch Black

Fabrizio Pucci: Calmoniglio

Federica De Bortoli: Dentolina

Luca Baldini: Jamie

Tito Marteddu: Caleb

Andrea Di Maggio: Claude

Sofia Goldstein: Sophie Bennett

Francesca Fiorentini: mamma di Jamie

Titti Celico: mamma di Jack Frost

Edoardo Benedetti: Monty

Camilla Marcucci: Pippa

Letizia Ciampa: Cremina

Trailer

Ecco il trailer originale in italiano del film del 2012 Le 5 leggende:

Le 5 leggende film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Le 5 leggende in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 2 gennaio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

