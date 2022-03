Lasciati andare: trama, cast e streaming del film

Stasera, 16 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lasciati andare, film del 2017 diretto da Francesco Amato. La pellicola è una commedia ambientata a Roma, avente come protagonisti Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Elia Venezia è un burbero psicanalista ebreo che tiene tutti a distanza, compresa la ex moglie Giovanna che vive sul suo stesso pianerottolo, in un palazzo di fronte al Tempio Maggiore, nel Ghetto di Roma. L’ebraicità fa da contorno, non gioca un ruolo di primo piano, segnando così un’evoluzione rispetto alle solite trame stereotipate. Per problemi di salute, Elia si trova costretto a mettersi a dieta e a praticare dello sport: è così che incontra una giovane personal trainer, buffa ed eccentrica di nome Claudia. Claudia rimette in forma Elia che ritrova smalto anche sul suo lavoro, ma soffre nel vedere l’ex moglie con un altro. Anche solo per ingelosirla ostenta la frequentazione con la ragazza, che per altro ha una bambina e frequenta sempre uomini problematici. Quello attuale è Ettore, ladruncolo in prigione che non ricorda esattamente dove ha nascosto l’ultima refurtiva. Sfruttando l’abilità di Elia con l’ipnosi, Claudia fa sì che Ettore riveli il nascondiglio dell’ultimo malloppo per avvantaggiarsene solo lei. Ettore infuriato sequestra Elia e si getta all’inseguimento della ragazza. Alla fine Claudia la fa franca e Elia, tornato brillante analista, convince un frastornato Ettore a tornare in prigione. Claudia ha dunque il denaro per raggiungere il padre naturale della figlia con il quale potrà provare a formare una vera famiglia, ma prima di partire si chiarisce con Elia. Quest’ultimo ha perso l’abulia che lo opprimeva e abbandona una sterile gelosia riscoprendo la passione sopita verso l’ex moglie che, piacevolmente sorpresa, lo asseconda.

Lasciati andare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lasciati andare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Elia

Carla Signoris: Giovanna

Verónica Echegui: Claudia

Luca Marinelli: Ettore

Vincenzo Nemolato: Yuri

Giacomo Poretti: Arch. Biraghi

Carlo De Ruggieri: il pavido

Giulio Beranek: calciatore

Valentina Carnelutti: Paola

Pietro Sermonti: Alessandro

Paolo Graziosi: rabbino

Giampiero De Nardi: Sacerdote

Streaming e tv

Dove vedere Lasciati andare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.