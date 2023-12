L’anno che verrà 2024: cast, cantanti, ospiti, scaletta, location, biglietti e streaming

Stasera, domenica 31 dicembre 2023, alle ore 21 su Rai 1 da Crotone (Piazza Pitagora) va in onda L’anno che verrà 2024, l’evento con cui la Rai festeggia in diretta tv il Capodanno. Alla conduzione – ancora una volta – Amadeus. Al suo fianco tanti ospiti del mondo della tv, della musica e della radio. Un cast tra musica e leggerezza per riunire davanti ai teleschermi le diverse generazioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast (cantanti e ospiti) e scaletta

Qual è il cast (cantanti e ospiti) de L’anno che verrà 2024 su Rai 1? Sul palco di Crotone vedremo: Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni. Possibili poi altre sorprese… Qual è la scaletta de L’anno che verrà 2024? L’ordine d’uscita dei cantanti e dei vari ospiti sul palco dell’evento di Capodanno condotto da Amadeus non è stato reso noto. Essendo l’evento in rigorosa diretta, per scoprirlo non ci resterà che seguirlo live.

L’anno che verrà 2024: location e biglietti

La location de L’anno che verrà 2024 è Crotone, in Calabria. Il luogo esatto dove è stato montato il palco è l’iconica Piazza Pitagora. Biglietti? L’evento è totalmente gratuito ma in piazza non potranno accedere tutti. Ci sarà un limite di capienza per garantire la sicurezza del pubblico e non solo.

Durata

Ma quanto dura (durata) e quando finisce L’anno che verrà 2024? Il programma andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21 alle ore 2 di notte. La durata complessiva sarà quindi di 5 ore, pause pubblicitarie incluse. Previsto, ovviamente, alla mezzanotte il brindisi con tutto il pubblico in piazza e da casa.

Streaming e tv

Dove vedere L’anno che verrà 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 31 dicembre 2023, alle ore 21 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.