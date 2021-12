L’anno che verrà 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il Capodanno di Rai 1

L’anno che verrà 2022 è il tradizionale appuntamento con il Capodanno di Rai 1, in onda questa sera, 31 dicembre 2021, dalle ore 21 con la conduzione di Amadeus per dare il benvenuto al nuovo anno. Tanti gli ospiti per oltre quattro ore di grande musica e intrattenimento. La location scelta per l’occasione è Terni, in Umbria, e le sue acciaierie, simbolo del lavoro e della ripartenza. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming L’anno che verrà 2022, lo show di Capodanno su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21 con Amadeus e tanti ospiti dalle acciaierie di Terni. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre, anche in HD al canale 501. Diretta anche in radio su Rai Radio1, con John Vignola e Marcella Sullo dal back stage per intervistare gli ospiti de L’anno che verrà 2022. Inoltre i nostri connazionali all’estero potranno seguire lo show sul canale Rai Italia. I protagonisti della tradizionale festa del Capodanno di Rai1 saranno sugli schermi degli Stati Uniti a partire dalle 12 nell’area di Los Angeles e dalle 15 in quelli di New York mentre in Argentina e Brasile dalle 17. Alle 22 sarà la volta del Sudafrica con Johannesburg in prima fila mentre in Cina la messa in onda sarà alle 4 di mattina e in Australia tre ore più tardi.

L’anno che verrà 2022 streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete brindare al 2022 con L’anno che verrà anche in diretta streaming su Rai Play, la app gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Vi basterà una connessione ad internet per accedere alla diretta di Rai 1. Potete recuperare le esibizioni degli ospiti dello show da Terni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.