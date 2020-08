L’amore è eterno finché dura, il film: trama, cast e streaming

Carlo Verdone torna ad intrattenere il pubblico di Rete 4 anche questa sera, martedì 4 agosto 2020, in prima serata con il film L’amore è eterno finché dura, una commedia del 2004 della durata di 110 minuti che conta nel cast anche su Stefania Rocca e Gabriella Pession. Il film ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore attrice protagonista – andato a Laura Morante – e ha portato a casa altre due nomination, così come per i David di Donatello. In più, ha vinto il Globo d’oro per la categoria di miglior attore protagonista (andato a Verdone). Ma di cosa parla il film? Vediamo insieme la trama, il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

L’amore è eterno finché dura, la trama

Gilberto Mercuri è un ottico di 50 anni, da venti è sposato con Tiziana, un’analista, dalla quale ha avuto una figlia, Marta, nel pieno dell’adolescenza. Una sera, mentre la famiglia è riunita a cena, qualcuno bussa alla porta di casa. I carabinieri hanno una convocazione per Gilberto, che dovrà recarsi il giorno dopo in caserma per un’indagine in corso. La mattina seguente, Gilberto scopre che è a causa di Stella, la ragazza che aveva conosciuto a una serata di speed date e adesso scomparsa. Tiziana, che l’ha accompagnato in caserma, scopre così che il marito la tradiva. La donna, adirata, lo caccia via di casa e Gilberto è costretto a trovare una nuova sistemazione, così chiede ospitalità al socio Andrea, che convive con la fidanzata Carlotta. Gilberto però molto presto scopre che Tiziana non è santa come vuole sembrare: anche lei ha un amante, un tale Guido, il suo insegnante di tennis. E a quel punto reputerà inutile il tentativo di provare a salvare il matrimonio dalla crisi.

L’amore è eterno finché dura, il cast

Chi vediamo nel cast? Carlo Verdone interpreta Gilberto Mercuri, mentre Laura Morante interpreta la moglie Tiziana. Stefania Rocca invece interpreta Carlotta, mentre Rodolfo Corsato interpreta Andrea. Antonio Catania è Guido, mentre Lucia Ceracchi è Marta Mercuri, la figlia di Gilberto. Gabriella Pession è Stella, l’amante di Gilberto, mentre Elisabetta Rocchetti è Carolina. Infine vediamo Orsetta De Rossi interpretare Graziella, Mauro Marchese interpretare il capitano dei carabinieri, Guglielmo Cascioli, Raffaella Lebboroni, Giovanni Corbellini e Claudio Amendola.

L’amore è eterno finché dura, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv e live streaming L’amore è eterno finché dura? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 agosto 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

