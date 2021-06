L’amore a domicilio: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

L’amore a domicilio è il film in onda questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una divertente commedia del 2019 diretta da Emiliano Corapi, con Miriam Leone e Simone Liberati. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film L’amore a domicilio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Renato (Simone Liberati), giovane educato e spigliato assicuratore di polizze pensionistiche, da sempre cerca di tenersi alla larga da ogni tipo di coinvolgimento sentimentale per paura di soffrire. Per caso, un giorno per strada conosce Anna (Miriam Leone), un’attraente ragazza rinchiusa in casa perché agli arresti domiciliari ed autorizzata ad uscire solo per recarsi all’Università e sostenere gli esami.

Renato, affascinato dalla bellezza di Anna e dalla sua situazione, decide di frequentarla e lasciarsi finalmente andare. Il ragazzo infatti, essendo l’unica presenza maschile nella casa di Anna, non cerca di sfuggire ma è anzi convinto di poter superare la sua insicurezza e le sue paure più profonde. In amore però non esistono certezze e quando ci si mette in gioco non è così semplice tornare indietro.

L’amore a domicilio: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film L’amore a domicilio, ma qual è il cast del film stasera su Sky Cinema Uno? La commedia del 2019 è diretta da Emiliano Corapi, con Miriam Leone e Simone Liberati. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Streaming e tv

Dove vedere L'amore a domicilio in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky).