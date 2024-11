L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 25 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la terza puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio della terza puntata, intitolato La frattura, Elena ha da poco partorito. Ha avuto una bambina. Lila decide di recarsi a farle visita insieme a Immacolata. Mentre si trovano a casa di Elena, però, Immacolata si sente male. La donna ha un collasso. Lila e Nino Sarratore intendono portarla subito in ospedale. Elena li lascia fare, ma in realtà impazzisce di gelosia. Per lei è un incubo vedere quella vicinanza tra Nino e Lila.

Nel secondo episodio della terza puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, intitolato L’imbroglio, anche Lila diventa madre. Anche lei ha una figlia femmina a cui dà nome Tina. Immacolata purtroppo muore. Dopo i funerali, Elena è molto provata. Così decide di fermarsi per un po’ per potersi leccare le ferite e dedicarsi a se stessa. Prima, però, fa una promessa al suo editore. Gli assicura che sarà in grado di consegnare il suo romanzo per l’autunno del 1982.

L’amica geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, ma qual è il cast della serie? Oltre alle protagoniste “cresciute”, Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila), a completare il cast sono Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota). La regia è di Laura Bispuri. A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.