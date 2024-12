L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la quinta puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Il primo episodio si apre con una visita di Nino Sarratore, nel frattempo diventato un esponente politico, a casa di Elena. Qui troverà Dede ed Elsa, ma soprattutto Imma, la figlia avuta con Elena, e Imma, figlia di Lila e Enzo. Sarà l’ultima volta in cui vedremo la bambina perché, poco dopo, nel corso di una conversazione in strada tra Lila e Nino, Tina sparisce improvvisamente. Comincia qui la sua spirale depressiva, perché Lila, esaurite le speranze delle ricerche che non hanno alcun esito, inizia a distaccarsi dalla realtà. Trascorre molto tempo in casa, è dura nei suoi atteggiamenti, sia nei confronti di Enzo che di suo figlio, ma anche verso Elena. L’episodio si conclude con un fatto eclatante, l’uccisione dei fratelli Solara, che nella testa di Elena vengono sparati da Pasquale, tornato dopo anni in Italia con Nadia. Di questo aspetto non ci sarà mai conferma, ma in effetti i due, che negli anni sono entrati a far parte dei gruppi armati con connotazione politica, verranno arrestati dopo poco.

Nell’ultimo episodio de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta la parabola di Lila continua a ad essere decadente. Venuta a sapere dell’uccisione dei Solara si convince che un suo dolore al ventre significhi una “rinascita” di Tina, tornata per vendicarsi con tutti. “Li ha ammazzati lei”, dice a Elena, che pur continuando ad avere una vita professionale florida, deve fare i conti con una questione complessa: Dede, la sua figlia più grande, è innamorata di Gennaro, il figlio di Lila, uscito dalle dipendenza dall’eroina. Il problema è che Gennaro, improvvisamente, deciderà di lasciare casa e lo farà con Elsa, l’altra figlia di Elena, gettando quest’ultima nel panico. Durante un viaggio verso Bologna con Enzo per ritrovare i due ragazzi, quest’ultimo le racconta che con Lila è finita dal momento della sparizione di Tina e che presto partirà per Milano, dove sta cercando un lavoro. Gennaro ed Elsa vengono ritrovati, ma nel frattempo Dede decide che sua sorella non tornerà in casa prima che lei vada via. Sceglie così di partire per l’America, raggiungendo suo padre. Intanto Nino Sarratore viene arrestato nell’ambito dello scandalo di Tangentopoli, il che getterà nella disperazione la piccola Imma. Elena decide quindi di lasciare il rione e Napoli, per trasferirsi a Torino. Da qui i rapporti con Lila si allenteranno ed Elena, ormai anziana, riceverà una telefonata di Gennaro che la informa di non avere più notizie della madre, che è sparita. La serie si chiude con Elena che riceve a casa due bambole, le stesse che lei e Lila avevano buttato nello scantinato da bambine. Convinta che non le avrebbe più ritrovate, vede in quel gesto di Lila il simbolo più grande della loro amicizia.

L’amica geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata de L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, ma qual è il cast della serie? Oltre alle protagoniste “cresciute”, Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila), a completare il cast sono Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota). La regia è di Laura Bispuri. A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.