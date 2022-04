La Vita in diretta oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché La Vita in diretta oggi, lunedì 18 aprile 2022, non va in onda su Rai 1? Il programma del pomeriggio condotto da Alberto Matano oggi non va in onda per lasciare spazio A Sua Immagine Speciale – Papa Francesco incontra gli adolescenti. Sono oltre 50.000 gli iscritti all’evento degli adolescenti che il 18 aprile incontreranno Papa Francesco in piazza San Pietro – per vivere un’esperienza di comunione fraterna e di fede. Sarà il primo incontro del Papa in Vaticano con i ragazzi italiani dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, per dare un segno di speranza. Lorenza Bianchetti commenterà l’evento con i suoi ospiti in attesa dell’arrivo di Papa Francesco previsto alle 17:30, accolto da migliaia di giovanissimi. Seguirà la veglia di preghiera.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché La Vita in diretta oggi – 18 aprile 2022 – non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.