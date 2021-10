La versione di Fiorella: anticipazioni, ospiti e streaming

Da lunedì 25 ottobre 2021 su Rai 3 – in seconda serata (0re 23,15), tre volte a settimana (lunedì, giovedì e venerdì) – va in onda “La versione di Fiorella”, il programma di Fiorella Mannoia che prende spunto da Almanacco del Giorno dopo, lo storico programma di Rai 1 andato in onda tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90. Nel corso dello show si racconteranno eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda, ma in altri anni e in altre parti del mondo, festeggiando anche i compleanni e le ricorrenze di quella data. Ogni puntata avrà degli ospiti che interverranno nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno.

La musica e i filmati di repertorio saranno gli elementi principali del racconto. Ma ne ‘La versione di Fiorella’ le cose a volte si ribalteranno e così gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie. Gli ospiti della prima puntata saranno Sigfrido Ranucci, Caparezza e Gennaro Esposito. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Nella seconda puntata, in onda giovedì 28 ottobre, tra gli ospiti anche Willie Peyote mentre a chiudere la settimana, venerdì 29 ottobre ci saranno Fulminacci e Claudio Santamaria.

Streaming e tv

Dove vedere La versione di Fiorella in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda alle ore 23,15 di lunedì, giovedì e venerdì su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Piattaforma in cui si potranno rivedere tutte le puntate grazie alla funzione ondemand.