La Traviata di Giuseppe Verdi del regista Martone stasera su Rai 3

Questa sera, venerdì 9 aprile 2021, su Rai 3 va in onda La Traviata di Giuseppe Verdi, in prima visione dalle 21.20. Dopo lo straordinario successo televisivo e di critica del Barbiere di Siviglia di Rossini, l’Opera di Roma e Rai Cultura tornano a produrre un film-opera, questa volta La Traviata di Verdi, con protagonisti Daniele Gatti, Direttore musicale del Teatro, e Mario Martone, che firma regia e scene. L’opera vanta un cast d’eccezione: Violetta Valery è interpretata dal soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, reduce dal successo televisivo di “A riveder le stelle”, che ha inaugurato la stagione della Scala. Accanto a lei il tenore Saimir Pirgu come Alfredo e il baritono Roberto Frontali nei panni di Giorgio Germont. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e cast

“Il barbiere di Siviglia e La traviata – dice Mario Martone – in questa forma mista tra teatro, cinema e televisione, erano scommesse difficili, considerando i tempi strettissimi di ripresa. Sono riuscito a realizzarle grazie al coinvolgimento straordinario di tutte le persone di Rai Cultura e della squadra operativa di Napoli. La loro passione ha fatto scavalcare ogni ostacolo, e non era affatto scontato. È stato un vero coinvolgimento artistico e professionale, che spero apra anche nuove prospettive per il futuro”. Il cast de La Traviata, stasera in prima visione su Rai 3, è completato da Anastasia Boldyreva nei panni di Flora e Roberto Accurso in quelli del Barone Douphol. Molti gli artisti di “Fabbrica”, lo Young Artist Program dell’Opera di Roma, a essere coinvolti nella produzione: Angela Schisano (Annina), Arturo Espinosa (Marchese D’Obigny) e Rodrigo Ortiz (Gastone), mentre Andrii Ganchuk sarà il Dottor Grenvil. In scena anche Michael Alfonsi (Giuseppe), Leo Paul Chiarot (un domestico) e Francesco Luccioni (un commissario). Il Coro dell’Opera di Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani, mentre il Corpo di Ballo, diretto da Eleonora Abbagnato, interpreta coreografie di Michela Lucenti. Nel nuovo allestimento dell’opera di Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, i costumi sono firmati da Anna Biagiotti, mentre Pasquale Mari cura la fotografia.

Una Traviata di Giuseppe Verdi, un’opera lirica ”che nasce in un teatro vuoto, come lo sono oggi drammaticamente tutti i teatri per colpa della pandemia, non realizzata e poi filmata, ma già costruita pensando alle riprese per farne un vero film, tanto da aver abolito la divisione in tre atti dell’originale, che pure seguiamo fedelmente”, spiega il regista Mario Martone, chiamato da Carlo Fuortes, sovrintendente dell’Opera di Roma, a questa seconda impresa che Rai 3 propone questa sera, venerdì 9 aprile in prima serata, dopo il successo a dicembre di un analogo, cinematografico Barbiere di Siviglia. Del resto questa storia d’amore è stata costruita dal librettista Piave, sul dramma e il romanzo ‘La signora delle camelie’ di Dumas figlio, con l’intento di farne grande spettacolo, puntando su due scene centrali, ”le due grandi feste, due momenti dionisiaci, di sfrenatezza sociale che, alternandosi con la dimensione intima dei protagonisti, dà rilievo alla denuncia dura di Verdi di una società ipocrita e patriarcale, come accade anche nel Rigoletto”.

”La sensazione di vuoto è stata una mia precisa volontà per far partecipi gli spettatori del dolore di questo momento di particolare difficoltà per il mondo dello spettacolo, che non deve comunque far morire l’immaginazione, coinvolgendovi lo spettatore, anche quello lontano, televisivo”, spiega Martone, aggiungendo che ”tutto è stato allestito seguendo i protocolli anti Covid cine-teatrali, eseguendo più tamponi e congegnando l’azione per mantenere certi distanziamenti, anche tra i coristi”.

Streaming e tv

Dove vedere La Traviata del regista Martone in diretta tv e live streaming? L’opera, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

