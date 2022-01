La sposa: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 16 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La sposa, miniserie televisiva italiana del 2022 diretta da Giacomo Campiotti, co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. Il soggetto è di Valia Santella, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Protagonista Serena Rossi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni ’60. Maria è una giovane calabrese che, per salvare la propria famiglia dall’indigenza, accetta di sposarsi per procura con Italo, nipote del ricco e rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Lasciate famiglia e terra d’origine, Maria dovrà fare i conti con il duro lavoro in campagna e una realtà totalmente ostile, dovuta al suo essere meridionale e donna. Inoltre dovrà vedersela con il rifiuto del marito che non vuole saperne di lei. Nella prima puntata quindi conosceremo Maria che acconsentirà a sposare Vittorio Bassi, un agricoltore vicentino. La ragazza rinuncerà così al suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio e in attesa di ritorno. Quando la protagonista arriverà al nord però scoprirà che non dovrà sposare Vittorio, ma il nipote Italo. L’uomo però la ripudierà perché ancora troppo legato al ricordo della moglie Giorgia, morta da poco.

La sposa: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La sposa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Matteo Valentini: Giuseppe

Antonio Nicolai: Paolino

Mario Sgueglia: Antonio

Location

Dove è stata girata (location) La sposa? Le riprese sono cominciate nel maggio 2021 a Roma, dove sono stati ricostruiti alcuni interni. Dal 7 giugno sono proseguite in Puglia (a Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e Peschici), mentre nel mese successivo sono state effettuate in Piemonte (ad Alessandria, Crescentino, Fontanetto Po e Carignano).