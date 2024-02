La Rosa dell’Istria: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Rosa dell’Istria, film tv liberamente ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin diretto da Tiziana Aristarco in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film tv e non una serie, tutto andrà in onda in un’unica puntata. La messa in onda è prevista per stasera, lunedì 5 febbraio 2024, dalle ore 21,30.

Quanto dura (durata) La Rosa dell’Istria? Il film va in onda, come detto, dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e diretta tv

Dove vedere La Rosa dell’Istria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Rosa dell’Istria, ma qual è la trama? Il film racconta la storia di Maddadela Braico, un racconto di formazione ambientato in un contesto storico complesso che ha inizio subito dopo l’8 settembre del 1943. Dopo l’armistizio, l’esercito italiano resta senza direttive, la popolazione istriana è priva di ogni difesa, mentre il generale Tito avanza con le mire di pulizia etnica per ammettere il territorio istriano alla Jugoslavia e i tedeschi si riorganizzano insieme alle truppe della Repubblica sociale. La situazione diventa sempre più drammatica e Maddalena con la sua famiglia è costretta ad abbandonare per sempre la sua terra e la sua casa.