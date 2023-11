La rete di protezione: il cast Commissario Montalbano. Attori e personaggi

Oggi, giovedì 16 novembre 2023, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio La rete di protezione del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Carolina Carlsson (Monika Sjöström), Disa Östrand (Maj Andreasson), Fredrik Hiller (Mats Brolin), Tuccio Musumeci (cavalier Pintacuda), Carmela Gentile (Beatrice “Beba” Di Leo), Ketty Governali (Adelina), Dario Veca (commesso), Graziano Piazza (Ernesto Sabatello), Mario Pupella (Gasparino Sidoti), Ivan Giambirtone (professor Puleo), Enrico Guarneri (questore), Pietro Delle Piane (Marchica), Luigi Tuccillo (Francesco Sabatello), Peppe Tuccillo (Emanuele Sabatello).

Trama

Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per sei anni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconda una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo, nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione in classe e seminano il terrore nell’edificio. A complicare le cose ci sono le riprese di un film da parte di una troupe svedese, di cui fa parte la cugina di Ingrid Sjöström (che si è trasferita perché il marito è stato spostato di sede). Augello viene pescato dal regista a fare il cascamorto con la protagonista della pellicola, mettendo in difficoltà Montalbano.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio La rete di protezione de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 15 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.